San Felice chiude il campionato imbattuto: ora i playoff in Terza categoria

Il San Felice capolista ha chiuso il campionato da imbattuto, dopo il colpo esterno (1-2) sul Capostrada Belvedere, griffato da una doppietta di Sicuranza). Il San Felice (nella foto) si è confermato una corazzata alla luce delle venticinque vittorie e dei cinque pareggi in altrettante gare. In Terza categoria ecco la notizia da copertina al termine della regular season. E il prossimo passaggio riguarderà i playoff: le semifinali sono Sarripoli–Sporting Lazzeretto e Virtus Bottegone–Valenzatico.

In seconda posizione ha chiuso il Sarripoli, con 61 punti, nonostante la sconfitta interna con il Valenzatico (0-1, gol di Gori). Terza piazza per il Bottegone a quota 59, dopo il 2-0 casalingo sull’Hitachi Pistoia (Conti, Lunghi) di coach Michele Esterasi. Zampata finale dello Sporting Lazzeretto, con i cerretesi capaci di espugnare il campo del Cerbaia con un netto 2-4 (grazie ad un Morelli in stato di grazia). Sesta posizione per il Ramini, dopo lo 0-3 esterno ai danni di un’Olimpia Pistoiese sempre più in crisi di risultati. Una tripletta di Bruschi non è bastata all’Olmi per piegare il Prato Nord U21, in virtù del 3-3 pirotecnico maturato al termine della partita. Colpo di reni del Montale Pol. 90 Antares: sotto il 2-0 al San Piero ci sono le firme di Souid e di Cirino. Poker (0-4) dello Sporting Casini: Mugnaini, Rispoli, Abdja e Drovandi a segno contro la Ligacutiglianese.

La classifica finale: San Felice 80 punti, Sarripoli 61, Virtus Bottegone 59, Valenzatico 57, Sporting Lazzeretto 55, Ramini 54, Capostrada Belvedere 52, Olmi 45, San Piero 41, Montale 90 Antares e Hitachi Pistoia 37, Sporting Casini 25, Cerbaia 23, Olimpia Pistoiese 22, Prato Nord U21 19, Ligacutiglianese 9.

g. fio.