San Gimignano corsaro, Casolese sconfitta. Amiata sul velluto. San Quirico e Ponte ok

MANCIANO

2

CASOLESE

1

MANCIANO – Sconfitta esterna della Casolese, sul terreno di una formazione in cerca di punti per allontanarsi dalle posizioni di coda. La squadra valdelsana regala di fatto un tempo ai padroni di casa, che arrivano all’intervallo forti del vantaggio di 1-0 firmato da Fastelli. Nella ripresa la Casolese riesce a conquistare il pareggio con Ulivelli, ma il team maremmano è abile a raddoppiare con Indorante sugli sviluppi di una rimessa laterale. Alla Casolese, nel corso della sfida, non sono mancate le occasioni per segnare con Bruno e con Spinelli. Ma non è stata la migliore giornata per gli ospiti, costretti tra l’altro a rinunciare da qualche settimana ad Avitabile per infortunio.