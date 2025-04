San Gimignano e Atletico Piancastagnaio trionfano nei play off di Prima Categoria

Nel Girone C, con i play off non disputati a causa della regola della "forbice" che ha regalato direttamente il successo alla Casolese, nell’unico play out disputato il derby valdelsano ha premiato il San Gimignano, che resta in Prima Categoria, e condannato il Gracciano, costretto a scendere in Seconda. I neroverdi, protagonisti di un campionato travagliato – ben tre gli allenatori che si sono alternati sulla panchina del Santa Lucia – sono riusciti a portarsi in vantaggio al 22’ della ripresa grazie ad un’autorete, per poi resistere al tentativo di rimonta degli ospiti e portando a casa il successo più importante della stagione.

Diversa la situazione del Girone F, dove l’Atletico Piancastagnaio vola in finale dei play off: il club amiatino, che aveva iniziato la stagione a singhiozzo, faticando soprattutto a segnare nelle prime fasi del campionato, e che era stato poi protagonista di una spettacolare rimonta nel girone di ritorno, domina nettamente la semifinale casalinga contro il Bibbiena, che si chiude sul risultato di 3-1. Ad aprire le danze, nelle prime fasi del match, è Tondi, autore di sette reti durante la stagione regolare. Per gli ospiti, che nell’ultimo match di campionato avevano battuto il Montalcino addirittura 6-0, Falsini trova il pareggio, ma prima dell’intervallo Caccamo, capocannoniere stagionale del Piancastagnaio, porta nuovamente in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, infine, è ancora Tondi a mettere al sicuro il risultato e a regalare la finale al club amiatino. Finale nella quale, però, non si disputerà lo sperato derby senese: nell’altra sfida, infatti, il Torrenieri, che aveva conteso fin quasi all’ultima giornata il primo posto all’Acquaviva e che solo in extremis era stato superato dal Piancastagnaio nella lotta per la seconda piazza, non riesce ad approfittare del vantaggio di giocare in casa e cede 2-0 al Cortona Camucia.

Gli ospiti aprono le marcature già dopo tre minuti con Mao Mahad, per poi chiudere i conti al 55’ con Petica, aprendosi così la strada verso la finale del 3 maggio, che si disputerà al Comunale di Piancastagnaio. Sono occorsi infine i supplementari, al Ponte d’Arbia, per regalarsi il proprio miracolo sportivo: dopo una stagione molto complicata, con l’obbligo di vincere nel play out contro il Valdichiana vista la peggiore posizione in classifica e dopo una partita estremamente equilibrata, all’extra time, con lo spettro della retrocessione sempre più incombente, i senesi sono riusciti ad andare oltre la fatica e la tensione e, grazie alle reti di Scaccia e Curcio, a conquistare un 2-0 che significa un altro anno in Prima Categoria.

Marco Brunelli