San Giobbe Chiusi sfida Sant’Antimo nel play-in per i playoff

San Giobbe Chiusi in campo per il primo turno del play-in. I Bulls affrontano Sant’Antimo, chi vince andrà a sfidare la Luiss Roma mercoledì con in palio la testa di serie numero sette del tabellone playoff. 1-1 i precedenti in campionato, con vittoria sempre della squadra in trasferta: "Affronteremo una Sant’Antimo che è la terza versione differente di se stessa – ha detto coach Zanco (nella foto) nella conferenza di presentazione – perché all’andata avevano Nelson come straniero e Colussa, al ritorno hanno cambiato lo straniero prendendo Jurcek e cedendo Colussa e adesso hanno aggiunto Spizzichini e dato via Lenti. Una squadra cambiata per la terza volta, vedremo cosa avranno preparato contro di noi. Noi dovremo partire da quanto di buono visto nell’ultima partita contro Livorno e da quel tipo di atteggiamento, quello spirito, quella voglia di lottare su ogni pallone che ci ha contraddistinto per tanti mesi e che avevamo un po’ perso. Però i segnali contro Livorno sono stati positivi, nonostante la sconfitta, e adesso non dobbiamo più fare calcoli, non c’è più niente da pensare, c’è da dare tutto quello che abbiamo per prolungare il nostro campionato".

Chiusi come arriva al momento clou della stagione: "Nessuno ha mai giocato un play-in né tra i giocatori né noi allenatori, quindi un qualcosa che andrà scoperto – ha spiegato Zanco –. I ragazzi hanno tanta voglia di giocare, di far vedere chi possiamo essere e togliere un po’ di mugugni che abbiamo sentito negli ultimi mesi. La squadra si sta allenando bene a livello fisico, stiamo bene e abbiamo recuperato tutte le energie che dovevamo. Ultimi giorni per preparare i dettagli, che saranno fondamentali in una partita come questa, dove magari i ritmi, sia per il caldo che per il momento della stagione, inizieranno ad abbassarsi. Però la fisicità e la qualità nei dettagli possono veramente fare la differenza". I Bulls puntano sul fattore campo: "Assolutamente sì, anche per il nostro pubblico deve essere una gara senza un domani, come lo sarà per noi – ha concluso l’allenatore biancorosso –. Quindi è giusto venire in massa al palazzetto, faremo qualsiasi cosa per attirare i nostri tifosi e per farli venire ad aiutare i ragazzi e sostenerli fino in fondo, perché vogliamo andare avanti. Nel caso malaugurato invece che fosse l’ultima partita, vogliamo lasciarci con un ricordo di una tribuna di fronte a noi gremita fino all’ultimo posto. Quindi aspettiamo i nostri tifosi per aiutarci e sostenerci a portare a casa questa vittoria che sarebbe un passo importante verso un sogno che sono i playoff". Palla a due alle 18, arbitrano Bernassola e Faro.