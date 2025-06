San Giorgio di Piano ospita il torneo Boca: calcio e cultura argentina in festa

L’Argentina e il futbol sbarcano nella Bassa. San Giorgio di Piano si veste a festa, da capitale del calcio per un torneo che punta ad avviare un percorso duraturo. Il tutto in salsa sudamericana. E così il nome non poteva che essere Boca, richiamando il club di Buenos Aires anche nei colori. Tra Piazza del Mercato, via della Libertà e la Chiesa di San Giorgio nascerà il cuore pulsante della manifestazione, con il campo da gioco unico installato al centro del paese. Da martedì al 7 giugno, dalle 18,30 fino a mezzanotte, andranno in scena le sfide tra le squadre iscritte: quindici team che si contenderanno il premio da 5.000 euro. In palio poi anche una sorta di Scarpa d’Oro per il goleador della manifestazione e una Coppa, che nelle forme richiama quella con le grandi orecchie della Champions League. Nel mezzo anche un torneo per i bambini che si terrà il sabato e tante attività dedicate, dalla sfida dei tiri di precisione alla Dribbling Challenge, passando poi anche per alcuni talk a tema calcistico che coinvolgeranno influencer legati allo sport e al Bologna e spettacoli di gruppi musicali e ballerini. Attorno al campo, street food sempre a tema Argentina.

Un evento che ha un sottile filo rosso che lo collega anche alla serie A: tra i giocatori in campo e gli organizzatori ci saranno anche Alessandro Ravaglia, gemello di Federico Ravaglia, portiere del Bologna fresco vincitore della Coppa Italia e Enrico Raspadori, fratello di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli campione d’Italia che ha partecipato in prima persona per dare vita a Boca. Il torneo si aprirà martedì alle 17,30 con l’esibizione della banda cittadina e la presentazione ufficiale delle squadre, tutte rigorosamente con nomi sudamericani (Reyes Fuego, Los Dragones, Pantera Azul, ecc) e si chiuderà venerdì con la finalissima alle 21.

Gianluca Sepe