San Giovanni, sogno promozione: "Ora dipende soltanto da noi"

Una vittoria all’ultimo respiro, dopo aver annullato due set point agli avversari e dopo oltre due ore di battaglia sportiva. L’Omag Mt San Giovanni torna da Padova con tanto entusiasmo, ma anche con tanta stanchezza. Non c’è tempo per rifiatare però. Domani pomeriggio al PalaMarignano (ore 17) sarà di nuovo campionato con un altro big-match, contro Busto Arsizio. Ma l’entusiasmo come detto è alle stelle, perché il sogno della promozione in A1 è a un passo con le marignanesi avanti di cinque lunghezze in classifica rispetto a Macerata. "La partita contro Padova? Siamo riusciti – spiega il presidente Stefano Manconi – a recuperare quando oramai il quarto set pareva compromesso, con le nostre avversarie avanti 23-18, e già pensavamo al tie-break. Siamo stati davvero molto bravi a mantenere la calma, sfruttando alcuni loro errori e mantenendo con Nicolini un turno di battuta decisivo, bene così".

Ma Macerata, seconda in classifica, non perde colpi: "Oramai è chiaro – prosegue Manconi – sarà una sfida a due fino alla fine e sappiamo che i nostri avversari sono determinatissimi. Ma dobbiamo concentrarci solo su di noi, mancano 8 punti a 4 turni per essere matematicamente promossi e questo deve essere il nostro obiettivo. Il resto non conta". Macerata sarà di scena a Lecce contro il Volley Melendugno e l’Omag Mt se la vedrà in casa con Busto: "Noi non dobbiamo più pensare agli altri, ma a gestire un vantaggio di 5 punti che a questo punto è importante. Dobbiamo restare uniti e concentrati, il campionato entra nel vivo, servirà concentrazione e recupero delle forze". Il presidente chiede a tutti di stringere i denti per un sogno che sarebbe incredibile: "Parlare di stanchezza non serve, anche perché anche gli altri giocano lo stesso numero di partite, Busto Arsizio ha giocato mercoledì, e dobbiamo contare anche che arriveranno a San Giovanni dopo una lunga trasferta". Intanto l’ambiente è caldissimo ed i tifosi ogni domenica aumentano, tante le voci sul futuro ma il presidente predica calma: "In questo momento non possiamo sbilanciarci – prosegue – ed ogni bilancio è rimandato alla matematica certezza, la serie A1 prevede un determinato budget economico e dovremo ragionarne con un intero territorio".

Luca Pizzagalli