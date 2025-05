San Giovanni: trattative societarie per il futuro della Sangiovannese

SAN GIOVANNI"Ci saranno novità ma solo nella prossima settimana". Dice così il sindaco Valentina Vadi incalzata sulle trattative societarie, con imprenditori locali, che lei in prima persona sta portando avanti ormai da qualche tempo con l’unico, vero, obiettivo di consegnare alla Sangiovannese una compagine societaria che possa portare forze nuove per garantirne il proseguimento dell’attività sportiva. Dovevano essere questi i giorni caldi per sciogliere le riserve ma impegni di lavoro dei tre imprenditori, con i quali si sta parlando, hanno indotto il primo cittadino a rimandare l’esito delle trattative che ripartiranno nella prossima settimana riunendo tutti i diretti interessati con la speranza che possa uscire quantomeno un soggetto che si accolli gli oneri e gli onori del sodalizio di Piazza Arduino Casprini che, nel 2027, compirà 100 anni di pura storia calcistica.Un problema non da poco potrebbe essere rappresentato dalla scelta della figura di riferimento; le tre persone interpellate, tra i quali il main sponsor rappresentato dall’amministratore delegato Martino Neri, hanno dato il proprio assenso a parlare della cosa e a sostenere economicamente la Sangiovannese ma, a quanto pare, non sarebbe nelle loro intenzioni prenderne la presidenza o, al limite, recitare il ruolo ricoperto fino al giorno della tragica scomparsa da parte di Marco Merli. Il compianto dirigente azzurro infatti, pur non figurando ufficialmente nel consiglio direttivo, spendeva tante delle sue ore della giornata all’interno della sede.

Massimo Bagiardi