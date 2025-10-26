San Giuliano - Lucchese: l’occasione persa. Alla Pantera la vittoria sfugge dagli artigli
Un rigore contestato al 96’ fa sfumare i tre punti per i rossoneri, andati in vantaggio al quarto d’ora della ripresa con Bartolotta
San Giuliano
1
Lucchese
1
SAN GIULIANO: Giacobbe; Borgia, Bozzi (22’ st Doveri), Sorbo, Arnesi (26’ st Bacci); Amico (42’ st Campani), Anzilotti, Cornacchia, Gremigni (29’ st Angelotti); Gargani, Di Paola. (A disp.: Ria, Bindi, Pasquini, Casanova, Nacci). All.: Cordoni.
LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (34’ st Xeka), Pupeschi, Santeramo (17’ st Rotondo), Lorenzini; Bartolotta, Picchi, C. Russo; Caggianese (22’ st Ragghianti), Piazze (39’ st Onu), Riad. (A disp.: Ennached, Palo, Bossini, Galotti, Maggiari). All.: Pirozzi.
Arbitro: Garraoui di Pordenone (assistenti: Rocchi di Pontedera e Angeli di Carrara).
Reti: 14’ st Bartolotta, 51’ st Cornacchia.
Note: angoli 3-3; ammoniti: Gremigni, Amico, Piazze, Russo, Milan e Ragghianti; espulsi: 48’ st (per proteste) il fisioterapista della Lucchese Arbuti; recupero: 0’ pt, 5’ st; spett.: 700 circa di cui almeno 500 rossoneri.
SAN GIULIANO TERME - La vittoria sfuma nel recupero. Per il contestato rigore di Cornacchia, dopo che i ragazzi di Pirozzi erano andati in vantaggio con Bartolotta. I tifosi rossoneri hanno preso letteralmente d’assalto la tribuna del "Bui" di San Giuliano, in una giornata ventosa, in un impianto di tutto rispetto per la categoria.
Pronti, via e un San Giuliano aggressivo, al 10’, conquista un calcio di punizione al limite dell’area di rigore, sulla destra, con Anzillotti che chiama Milan alla respinta con i pugni. La Lucchese risponde con Riad che, al 20’, dribbla tre avversari e conquista il primo angolo del match. Milan, poco dopo, respinge un tiro di Di Paola dalla lunetta dell’area di rigore.
Rossoneri di nuovo in avanti al 30’, con Lorenzini, che crossa al centro, dove Piazze, di testa, manda la palla tra le braccia di Giacobbe. Punizione da posizione interessante dalla destra per la Lucchese al 35’, conquistata da Riad: si incarica di batterla Christopher Russo, ma Di Paola, di testa, mette in angolo. Primo tempo sotto tono da parte dei rossoneri, soprattutto a centrocampo, con un San Giuliano molto pericoloso.
Nella ripresa la prima occasione per la Pantera arriva al 12’, con un tiro dalla media distanza di Christopher Russo (alto). La Lucchese passa in vantaggio con Bartolotta che, sul secondo palo, sfrutta al meglio un cross di Piazze che vince un duello sulla linea di fondo con Borgia: è il 14’. Bel contropiede al 31’ di Riad che impegna Giacobbe con il destro alla deviazione in angolo. Nel recupero Ragghianti sfiora il raddoppio. Poi i rossoneri reclamano un penalty per fallo sullo stesso attaccante.
Ma, allo scadere, arriva la doccia fredda: Xeka atterra Campani ed il direttore di gara concede la massima punizione (molto contestata dai rossoneri) che Cornacchia trasforma. Martedì, contro la Sestese, al "Porta Elisa". L’occasione per rifarsi subito.
Alessia Lombardi
Continua a leggere tutte le notizie di sport su