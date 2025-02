San Marco Anticipo amaro col Monsummano. Rossoblù colpiti due volte prima dell’intervallo

Un punto di svolta. Così può essere annunciata Lampo Meridien-Pontremolese, la sfida tra due squadre del campionato di Promozione che questo pomeriggio affronta la 22ª giornata. Punto di svolta perché da domenica la classifica del torneo per entrambe ha assunto una conformazione particolare: da una parte una squadra partita con propositi ambiziosi che si trova nella media bassa classifica, dall’altra quella della Pontremolese che dopo aver mandato fuori strada l’ex capoclasse San Giuliano continua nel tenere accesa la flebile possibilità di rientrare in area playoff. E se la giornata odierna dovesse riconfermare le vibrazioni letali messe in pratica domenica scorsa, ecco che l’Azzurra avrebbe ulteriori possibilità per continuare il suo inseguimento all’area playoff.

Il match odierno contro la Lampo ricopre un’importanza fondamentale, e proprio per questi motivi Verdi e i suoi allievi sembrano determinati come non mai. Per farlo capire ancora meglio arrivano le dichiarazioni di Gabriele Ceciarini, una delle punte della formazione lunigianese. "Ci aspetta una partita tosta. Veniamo da una partita positiva, dobbiamo assolutamente continuare così. Il bicchiere è mezzo vuoto dipende da quanta sete abbiamo e noi tutti abbiamo ancora molta sete. Sappiamo della nostra situazione di classifica dobbiamo continuare ad avere le stesse motivazioni per provare a vincere, un successo che potrebbe diventare fondamentale per il nostro futuro".

Ebal.