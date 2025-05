San Marco Avenza: addio a Francesco Leone, si cerca nuovo staff tecnico

Non ci sarà un ’Leone bis’ in casa della San Marco Avenza. E’ stata la stessa società rossoblù a chiarire nei giorni scorsi, con un comunicato, che non è stato trovato un accordo con Francesco Leone e il suo staff (il vice allenatore Francesco Grilli, il preparatore atletico Luca Ricciotti e il preparatore dei portieri Marcello Baracco) per proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Il tecnico lunigianese era subentrato nella direzione della prima squadra al tecnico Marco Cenderelli all’inizio del girone di ritorno portandola a una tranquilla salvezza nel campionato di Promozione Toscana. Per lui missione compiuta.

"La società desidera ringraziare lo staff tecnico per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrata in ogni momento del nostro percorso insieme – si legge nella nota della società –. Auguriamo loro il meglio per il futuro con la speranza che in futuro possano esserci nuove opportunità di collaborare nuovamente. La società continua a concentrarsi sul proprio progetto sportivo, con la volontà di proseguire nel miglior modo possibile".

Un progetto sportivo che dopo l’addio del direttore sportivo Gabriele Panizzi e dell’allenatore dovrà trovare nuove figure di riferimento nell’area tecnica. E che figure, visto che stiamo parlando di direttire sportivo e tecnico. Non è escluso in questo senso che la San Marco possa di nuovo attingere alle sue valide risorse interne, come accaduto proprio con Leone.