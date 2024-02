"San Marco Avenza e Castelnuovo Garfagnana pareggiano in un emozionante scontro di Promozione"

San MArco Avenza

1

Castelnuovo Garfagnana

1

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi (51’ Donati), Franzoni, Conti, Zuccarelli, Orlandi (68’ Della Pina), Dell’Amico, Cucurnia, Verona, Pasciuti, Smecca (88’ Doretti). A disp. Tognoni, Granai, Grassi, Pasquini, Bellè, Giromini. All. Alessi.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Bonaldi, Inglese (65’ Romiti), Biagioni (28’ Bernardeschi), Cecilia, Biagioni, Camaiani (87’ Baroncini), Bartolomei, Babboni, Tersigni (72’ Benedetti), Casci. A disp. Labozzetta, Filippelli, Santelli, Bechelli. All. Pisciotta.

Arbitro: Magherini di Prato.

Marcatori: 14’ Babboni (C), 15’ Verona (S).

AVENZA – Botta e risposta nel giro di un minuto tra San Marco Avenza e Castelnuovo Garfagnana, nel turno infrasettimanale del campionato regionale di Promozione (6ª giornata di ritorno). Al 14’ gli ospiti si sono portati in vantaggio con Babboni che ha bruciato in velocità Zuccarelli e freddato Baldini. Il tempo di rimettere la palla al centro e Lattanzi da destra ha crossato forte per Verona che col corpo ha deviato in rete, beffando il portiere Papeschi. Meglio i padroni di casa nel primo tempo che hanno avuto una bella occasione con Pasciuti che ha calciato sopra la traversa dal dischetto del rigore su assistenza di Dell’Amico.

Avenzini arrembanti anche in avvio di ripresa con Verona che al 59’ ha calciato forte sul primo palo ma ha trovato la risposta di Papeschi. Il portiere ospite si è superato al 65’ su tiro dal limite di Donati respinto in volo in angolo. Il Castelnuovo Garfagnana è tornato fuori prepotentemente nel finale. All’80’ incursione poderosa di Camaiani la cui conclusione è stata respinta a fatica da Baldini. All’85’ Franzoni non ha inquadrato la porta di testa da pochi passi intervenendo su una punizione laterale ma la San Marco ha rischiato grosso negli ultimi minuti: all’89’ Baroncini ha strozzato il tiro a centro area e nel recupero di testa Romiti ha sfiorato il palo d’un soffio.