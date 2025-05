San Marco Avenza Juniores chiude il campionato regionale con un pareggio a Pontremoli

Con un pareggio (1-1) a Pontremoli la Juniores della San Marco Avenza ha chiuso sabato scorso in maniera più che positiva il campionato regionale. I rossoblù si sono classificati all’ottavo posto finale senza mai mettere in discussione la propria permanenza nella categoria. Nell’ultimo match è stato dato spazio anche a tre giovani dell’annata 2009. D’Alessandro è partito addirittura titolare mentre Triscornia ed Andreini sono subentrati in corso di gara. Nella precedente giornata aveva debuttato Saccomanni, altro 2009, mentre tre ragazzi del 2008 già da tempo erano stati aggregati alla squadra. Contro il Lunigiana Pontremolese gli avenzini sono passati in vantaggio con De Angeli, ben servito da Antonelli, venendo poi raggiunti nel recupero del primo tempo su calcio di rigore. La Juniores nella seconda parte della stagione è stata ben diretta da Alessandro De Biasi dopo che Francesco Leone è stato promosso alla guida della prima squadra in Promozione.

Proprio sulla posizione di Leone è voluta tornare la società rossoblù volendo precisare di non aver “congedato“ mister Leone e il suo staff, come riportato nel titolo di un precedente articolo, e ribadendo come, in linea con quanto espresso attraverso un comunicato ufficiale, la scelta di interrompere i rapporti professionali è stata assunta con molta serenità e dettata esclusivamente da motivi di opportunità reciproca.