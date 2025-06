San Marco Avenza: Pier Paolo Pantera nuovo allenatore, Roberto Crudeli direttore sportivo

La San Marco Avenza ha sciolto le riserve e svelato due importanti novità nell’area tecnica in funzione della prossima stagione. Sono stati ufficializzati, infatti, i nomi del nuovo allenatore Pier Paolo Pantera e del direttore sportivo Roberto Crudeli che vanno a rimpiazzare rispettivamente Francesco Leone e Gabriele Panizzi. Del possibile arrivo di Pantera sulla panchina rossoblù si era già vociferato negli ultimi giorni. Per il tecnico massese, classe 1985, sarà la prima esperienza come allenatore principale ma può vantare al suo attivo 9 anni di gavetta ad alto livello in qualità di collaboratore sia in Lega Pro che nei Dilettanti.

Dopo una buona carriera da difensore sui campi di Serie D ed Eccellenza, militando fra le altre proprio nella San Marco Avenza, Pantera ha intrapreso subito l’attività di tecnico come secondo di Sassarini all’Albinoleffe. L’anno seguente ha lavorato assieme a Riccardo Panizzo nello Sporting Recco nello stesso girone della Massese (che allora militava in Serie D). Si è aperta, quindi, la lunga collaborazione con Giancarlo Riolfo che lo ha portato a girare l’Italia lavorando per società blasonate come Vis Pesaro, Torres, Carpi, Pistoiese, Fermana e Riccione.

Pantera ha deciso adesso di “ballare da solo“ e la San Marco Avenza gli ha offerto questa prima ghiotta opportunità di partire da un campionato di Promozione. E’ un nome nuovo per il grande pubblico, invece, quello di Roberto Crudeli che rappresenta, però, un profilo di grande competenza e passione e porta con sé una visione chiara e ambiziosa per il futuro della società avenzina. Crudeli, nato a Genova nel 1987, vanta una lunga esperienza nel mondo del calcio, sia in campo che fuori. Difensore cresciuto nel settore giovanile della Carrarese, ha poi giocato con Bozzano, Uzzanese e Ponte Buggianese. A 23 anni ha iniziato la carriera da osservatore, collaborando con società professionistiche come Barletta, Triestina, Ravenna, Pro Vercelli (per cinque anni) e Como. Crudeli e Pantera con entusiasmo e competenza saranno chiamati a guidare il progetto rossoblù nella nuova stagione.