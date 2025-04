San Marino Academy sfida il Genoa: lotta per la salvezza in Serie B femminile

La gioia e la soddisfazione per il successo di Lumezzane dovevano avere necessariamente vita corta per la San Marino Academy che oggi sarà impegnata a Montecchio contro il Genoa (calcio d’inizio alle 11.30). Il calendario corre e la salvezza resta tutta da conquistare. Le titane lo sanno bene ed è per questo che, festeggiata la Pasqua, sono tornate a lavorare duro. Oggi c’è un avversario di quelli tostissimi: il Genoa, in lotta per l’ultimo appezzamento con vista sulla serie A. Ma la salvezza è troppo importante per le biancazzurre della Repubblica che da qui alla fine della stagione faranno di tutto per conquistarla.

Serie B femminile (27ª giornata): San Marino Academy-Genoa, Arezzo-Parma, Bologna-Ternana, Brescia-Lumezzane, Hellas Verona-Res Roma, Orobica Bergamo-Freedom, Pavia-Cesena, Vis Mediterranea-Chieti.

Classifica: Ternana 69; Parma 67; Bologna 57; Genoa 54; Lumezzane 44; Brescia 41; Chievo 37; Cesena, Arezzo 35; Freedom 33; Res Roma 32; Hellas Verona 25; Orobica Bergamo 24; San Marino Academy 23; Pavia 20; Vis Mediterranea 2.