San Marino Academy si salva in extremis: Serie B femminile al cardiopalma

Qualcuno, non molto tempo fa, aveva profetizzato che la salvezza si sarebbe decisa all’ultimo secondo dell’ultima partita della stagione. Aveva però dimenticato di specificare quale partita. Certamente non si riferiva a San Marino Academy-Vis Mediterranea. Questa, di partita, era finita da tempo (tre gol nel primo tempo delle biancazzurre e tre nella ripresa per il 6-1 finale) e tanti occhi si erano già riempiti di lacrime quando, tutto ad un tratto, qualcuno ha gridato alla salvezza. Quel qualcuno – un capannello di calciatrici biancazzurre – stava seguendo dal proprio smartphone le ultime battute di Bologna-Orobica Bergamo, l’altra partita chiave nella corsa salvezza. Al fischio finale di San Marino Academy-Vis Mediterranea l’Orobica stava vincendo 4-2 (dopo essere stata sotto 2-0) e aveva appena dilapidato l’occasione del 5-2. Sembrava fatta. Sembrava inesorabilmente Serie C. Tanto è vero che il pubblico di Dogana piangeva. Le giocatrici della San Marino Academy pure. Molte di loro, anzi, avevano il viso contratto fin dal 60’, quando era giunta la notizia del 3-2 Orobica. Le successive reti segnate alla Vis non erano neanche state festeggiate. Al fischio finale sembrava tutto finito. Anche perché alcuni siti di settore stavano diffondendo notizie non veritiere. Poi è avvenuto che il Bologna ha accorciato e, nel recupero, pareggiato. Da lì è stata una spasmodica attesa del fischio di chiusura.

Quando è arrivato, le lacrime di sconforto sono diventate di gioia e i musi lunghi si sono trasfigurati in sorrisi di una gioia infinita, tanto quanto insperata. Tutto vero: l’Academy si salva. La serie B è salva. All’ultimo secondo dell’ultima partita. Qualcuno l’aveva detto. Però non era stato molto specifico. Alla fine tutti esultano. L’invasione festosa dei tifosi è la fotografia di una stagione sofferta, ma dolce.

Serie B femminile (30ª giornata): Bologna-Orobica Bergamo 4-4, Freedom-Parma 1-2, Geona-Arezzo 3-3, Chievo-Brescia 7-0, Lumezzane-Hellas Verona 1-1, Res Roma-Cesena 4-1, San Marino Academy-Vis Mediterranea 6-1, Ternana-Pavia 7-0.

Classifica: Ternana 79; Parma 77; Genoa 64; Bologna 61; Lumezzane 51; Chievo 46; Cesena, Brescia 44; Res Roma 41; Arezzo 40; Freedom 37; Hellas Verona 29; San Marino Academy 28; Orobica Bergamo 27; Pavia 20; Vis Mediterranea 2.