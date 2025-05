San Marino Academy spreca il vantaggio: Orobica Bergamo rimonta 2-2

Un’occasione persa per la San Marino Academy. C’è tanto, tanto veleno nella coda dello scontro diretto giocato in Repubblica. L’Orobica Bergamo sfrutta l’ultimissimo pallone utile per completare la propria rimonta – da 2-0 a 2-2 – e riprendersi la quart’ultima posizione, che fino a pochissimi istanti prima le bergamasche stavano consegnando proprio alle titane. Le sammarinesi ritrovano i gol di Miotto e Giuliani – soprattutto della prima, che non segnava dal 13 ottobre – ma ciò non basta per interrompere un digiuno di vittorie casalinghe che va avanti dalla terza giornata. Davanti ad una tribuna di Dogana gremita di tifosi e di ragazze delle giovanili, mister Bragantini conferma quasi completamente l’undici sceso in campo con il Genoa: la sola novità riguarda il centro della difesa, dove agisce Magni al posto di Gardel. Bertolotti resta nell’elenco delle indisponibili, cui si è aggiunta, in settimana, anche Pirini. Le biancazzurre mettono la freccia dopo appena 21 minuti quando Larocca salta Salvi con il controllo e individua Miotto tutta sola in area di rigore. La 44 non carica neanche il tiro: da ferma, infila la palla sul palo lontano baciandone anche la parte interna e fa 1-0. Il raddoppio cinque minuti più tardi. Marchetti trasmette palla a Giuliani all’altezza della lunetta e lei, dribblata Poeta, pensa bene di calciare sotto l’incrocio dei pali, bissando in qualche modo la prodezza realizzata nella gara di andata. Sembra tutto bellissimo, almeno fino a quando nella ripresa De Vecchis riporta sotto l’Orobica con Toma che completa la rimonta nel quarto minuto di recupero. San Marino Academy: Limardi; Larocca (71’ Crocioni), Magni, Congia, Peare; Marchetti; Ventura (77’ Weithofer), Giuliani, Miotto (71’ Gardel), Battaglioli; Tamburini (77’ Poli). A disp.: Montanari, Fancellu, Galli, Gallina, Ciavatta. All.: Bragantini.

Serie B (28ª giornata): Freedom Cuneo-Arezzo 1-2, Genoa-Hellas Verona 3-0, Chievo-Bologna 2-3, Lumezzane-Cesena 3-0, Parma-Brescia 1-0, Res Roma-Pavia 3-2, San Marino Academy-Orobica Bergamo 2-2, Ternana-Vis Mediterranea 6-0.

Classifica: Ternana 75; Parma 73; Bologna, Genoa 60; Lumezzane 47; Brescia 44; Cesena 41; Chievo 40; Arezzo 38; Res Roma 35; Freedom Cuneo 34; Hellas Verona 28; Orobica Bergamo 26; San Marino Academy 24; Accademia Pavia 20; Vis Mediterranea 2.