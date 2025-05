San Marino al giro di boa. L’ostacolo è la Fortitudo

Comincia il girone di ritorno e il San Marino Baseball lo affronta da capolista, nonostante un inizio di stagione complicato. Le ultime settimane hanno però permesso alla truppa del manager Doriano Bindi di avvicinarsi sempre più a Parma fino a raggiungerla. Oggi si riparte e l’avversario è l’Unipolsai Fortitudo Bologna, storica contender dello scudetto negli ultimi anni. Si gioca stasera nel capoluogo di regione e domani a Serravalle, sempre con playball alle ore 20. "È stata una buona stagione fin qui, al di là di un inizio un po’ contratto – spiega il general manager, Mauro Mazzotti –. Abbiamo sostanzialmente cominciato il precampionato giocando, ma ora abbiamo trovato un buon equilibrio con qualche aggiustamento. Stiamo bene. Le nostre caratteristiche sono quelle di una squadra di battitori e questo lo si nota anche dall’elevato numero di fuoricampo che abbiamo fatto registrare. Forse dobbiamo assestarci un po’ nella partita dei lanciatori italiani, ma cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno".

Comincia il girone di ritorno e il primo avversario è la Fortitudo Bologna, abbastanza a sorpresa nelle retrovie del girone A. San Marino e Parma sono al primo posto con 10 vinte e 3 perse, Bologna è sesta a 5-9. In mezzo Macerata (8-6), Nettuno (7-7) e Bbc Grosseto (6-8). In fondo Bsc Grosseto (4-9) e Reggio Emilia (4-10). "Hanno cambiato allenatore e ci vuole sempre del tempo per ricalibrarsi sulle nuove idee e le nuove logiche tecniche – prosegue Mazzotti –. Di sicuro la squadra è buona e darà del filo da torcere a tutti". Stasera sfida tra i due lanciatori partenti stranieri, il felsineo Bermudez (3-4, 4.14) e il sammarinese Lage. Da una parte è pronto Rivero, dall’altra Leal e Mendez. Domani spazio agli italiani, con i bolognesi Crepaldi, Andretta e Bassani a vedersela con il tris formato da Palumbo, Di Raffaele e Civit.

"Dobbiamo cercare di prendere forma e consapevolezza della nostra forza strada facendo. Per poi prepararci al meglio alle gare da dentro o fuori che arriveranno al termine della regular season. I nuovi stanno facendo bene, ad esempio Proctor che ha iniziato forte a livello di fuoricampo. Non è una sorpresa perché li ha battuti anche l’anno scorso. Sta facendo benissimo e ha anche un gran feeling in difesa coi lanciatori. Molto bene. Marlin? Stiamo parlando sostanzialmente del ragazzo più giovane della squadra, di un giocatore che spesso è stato utilizzato da terza base in passato e che sta imparando in fretta anche a come muoversi al meglio da interbase. É convocato nella nazionale olandese Under 23 ed è un giocatore di valore".