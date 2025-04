San Marino cerca la salvezza, United Riccione ai playout: sfide decisive in Serie D

Missione salvezza diretta per il San Marino, missione playout per lo United Riccione. Sei i punti ancora a disposizione, tre dei quali saranno in palio oggi e saranno per tutti pesantissimi. Li vuole a tutti i costi il San Marino che al ’Calbi’ di Cattolica affronterà quel Forlì reduce dai festeggiamenti per la promozione in serie C. Forlì che a Cattolica sarà senza tifosi considerando che trasferta è stata vietata ai residenti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Un vero e proprio faccia a faccia nei piani bassi della classifica è quello che spetterà allo United Riccione impegnato sul campo della Sammaurese. I padroni di casa sono già certi di disputare i playout, mentre la formazione della Perla Verde a oggi è agli spareggi, pur condividendo l’ultimo posto con Fiorenzuola e Zenith Prato, ma la salvezza se la dovrà conquistare negli ultimi 180 minuti. A partire da oggi.

Serie D. Girone D (33ª giornata, ore 15): Imolese-Zenith Prato, Piacenza-Tau Altopascio, Pistoiese-Corticella, Prato-Progresso, Ravenna-Lentigione, Sammaurese-United Riccione, San Marino-Forlì, Sasso Marconi-Cittadella Vis Modena, Tuttocuoio-Fiorenzuola.

Classifica: Forlì 81; Ravenna 74; Lentigione 61; Tau 60; Pistoiese 58; Imolese 47; Cittadella Vis Modena 43; Prato 42; Tuttocuoio 40; Piacenza 38; Sasso Marconi 37; Progresso, San Marino 35; Corticella 33; Sammaurese 27; United Riccione, Fiorenzuola, Zenith Prato 22.