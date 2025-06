San Marino giocherà allo stadio Calbi di Cattolica per la prossima stagione

Il San Marino anche la prossima stagione, come nell’ultima parte di quella che si è appena conclusa, si allenerà e giocherà allo stadio ’Calbi’ di Cattolica. Una decisione maturata dalla proprietà biancazzurra, dopo il rifiuto da parte della Federcalcio del Titano che ha negato l’impianto di Acquaviva ai titani. Il San Marino esce, così, dalla Repubblica per fare base in Italia. E, intanto, il presidente Montanari e i suoi iniziano a programmare la prossima stagione. Al timone della parte tecnica della società resterà il direttore sportivo Daniele Deoma, mentre non c’è ancora certezza rispetto alla conferma del tecnico Oberdan Biagioni. Nei prossimi giorni è atteso un incontro tra la dirigenza e l’allenatore che in questa stagione ha condotto la squadra alla salvezza riuscendo anche a evitare la lotteria dei playout. Facile pensare che possano esserci molte variazioni anche dal punto di vista della rosa dei giocatori. Ma il primo tassello da mettere sarà quello legato ovviamente all’allenatore.