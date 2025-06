San Marino sfida l'Austria: Cevoli prepara la squadra per le qualificazioni Mondiali

Da Dzeko ad Arnautovic. Campioni a raffica. Sono quelli che si presentano sulla strada della nazionale di San Marino. Che dopo essere stata sconfitta di misura dalla Bosnia ed Erzegovina, battuta proprio da un gol di Dzeko, questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) tornerà al San Marino Stadium per affrontare l’Austria nella quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali che il prossimo anno si giocheranno in Messico, Canada e Stati Uniti. Per i Mitteleuropei si tratterà solo del secondo incontro nella campagna continentale ed arriva dopo il successo di misura ai danni della Romania (2-1) di sabato sera.

"La squadra ha speso tante energie in Bosnia ed Erzegovina – dice alla vigilia il commissario tecnico di San Marino, Roberto Cevoli – le condizioni ambientali erano proibitive come abbiamo già detto e l’intensità dell’incontro ha avuto un effetto sulla freschezza dei ragazzi. Tuttavia, abbiamo avuto due giorni per recuperare e lo abbiamo fatto. L’Austria non la scopro io. Ha un gruppo forte, con spiccate individualità che sta facendo molto bene ultimamente. Hanno un’ottima identità di squadra e, giocando con sistema tattico simile a quello della Bosnia ed Erzegovina, abbiamo già lavorato sulle modalità per contrastarli nel miglior modo possibile in campo. Questo è un elemento positivo, dal momento che abbiamo avuto molto meno tempo di preparare questa sfida rispetto alla trasferta di Zenica".

Austria che potrà contare, oltre che sull’attaccante dell’Inter, anche sul difensore di proprietà dell’Atalanta, la scorsa stagione al Bologna, Posch. E sono solo alcuni dei gioielli a disposizione del commissario tecnico Ralf Rangnick. L’incontro con l’Austria sarà il terzo nella storia delle due Nazionali, con due vittorie a carico dei Mitteleuropei nei precedenti. Nell’unica sfida sinora disputata a Serravalle, San Marino poté festeggiare il primo degli otto gol messi a segno in campo internazionale da Andy Selva (1-4), quasi un quarto di secolo or sono. Chissà che non possa essere di buon auspicio per gli attaccanti convocati da Cevoli che, vista l’indisponibilità per infortunio di Matteo Vitaioli (già prima della trasferta di Zenica) e di Fausto Salicioni (proprio in occasione dalla gara in Bosnia ed Erzegovina), ha inserito nell’elenco dei convocati il giovane Gabriel Capicchioni.