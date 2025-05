San Martino in Strada: torneo di calcio in memoria di Matteo Craspi

Una manifestazione pienamente riuscita. Lo scorso 1° maggio, al campo sportivo ‘Casadei’ di San Martino in Strada, s’è tenuta la prima edizione del torneo di calcio dedicato a Matteo Craspi: calciatore dell’Union Sammartinese scomparso giovanissimo per una malattia incurabile. La società ha organizzato il torneo insieme alla famiglia del ragazzo. Dopo la messa celebrata dal parroco don Massimo Masini, spazio al quadrangolare con diversi compagni di classe o di scuola di Matteo, riservato agli Allievi 2008/2009. Al primo posto l’Union Sammartinese davanti a Vecchiazzano, Pianta e Meldola. A seguire il match con le ‘Vecchie Glorie’ della Sammartinese: i ‘Bianchi’ hanno battuto ai rigori i ‘Rossi’ (in campo anche don Masini). Alla premiazione tutti indossavano la maglia numero 7 di Matteo: erano presenti l’assessore allo sport Kevin Bravi, il vicesindaco Vincenzo Buongiorno, la coordinatrice del quartiere Daniela Cortesi, i genitori Dylze e Daniele e il fratello Nicolò. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Rimini, dove era stato curato Matteo.

f. p.