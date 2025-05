San Paolo trionfa contro Ubersetto e avanza ai playoff regionali

ubersetto

1

san paolo

2

UBERSETTO: Di Gennaro, Setaro, Lombardo (60’ Freschi), Manfredotti (55’ Calaiò F.), Di Bernardo, Giovanelli, Viola (80’ Lanzafame), Bevere, Lodesani, Calaiò P., Pezzella. A disp. Nheri, Ivancic, Annesi, Keita, De Matteis, Battaglia. All. De Luca

SAN PAOLO: Raschi G., Rovatti, Marini, Zanotti, Sgarbi, Raschi S., Lodesani (51’ Pivetti), Zanbelli, Bertoni, Montecchi, Sozzi (73’ Cavedoni). A disp. Dede, Ansaloni, Gregori, Meletti, Crisci, Savio, Montecchi. All. Zanasi Arbitro: Krolikowski di Modena

Reti: 8’ Sozzi, 66’ Calaiò P., 75’ Pivetti

Note: espulso mister Zanasi, ammoniti Bevere, Pezzella, Raschi G., Zanotti, Montecchi.

L’impresa è del San Paolo (foto) che sbanca Ubersetto (a cui bastava anche il pari) nella finale playoff di Seconda ’F’ e vola alla fase regionale: domenica 25 se batterà il San Prospero Correggio in campo neutro la squadra di Zanasi sarà certa della Prima categoria. Ospiti subito in vantaggio dopo 8’: Lombardo cicca palla, si avventa Bertoni che crossa per Sozzi, controllo e tiro per l’1-0.. Al 22’ Pezzella per Pasquale Calaiò che si accentra ma il suo diagonale è out. Al 32’ gran punizione a giro di Lodesani che si stampa sulla traversa. Al 50’ viene lanciato Montecchi che defilato a sinistra trova la parata di Di Gennaro. Al 56’ il neoentrato Francesco Calaiò crossa per il fratello Pasquale che pareggia. Al 75’ da un fallo laterale Pivetti in mezza girata batte Di Gennaro da distanza ravvicinata per il 2-1 ospite. Al 76’ punizione di Bevere scodella in area una punizione con palla che viene respinta dove c’è Giovanelli ben piazzato, che calcia di potenza ma il suo tiro di sinistro finisce alto. Poi assalto fino alla fine dei locali per cercare la rete del pareggio e portare la partita ai supplementari ma gli ospiti chiudono bene ogni varco e portano a casa il successo.