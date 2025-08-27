San Piero a Sieve. Missione tranquillità. Oggi il San Godenzo

Il San Piero a Sieve del presidente Azzini si prepara alla stagione di Promozione 2025-26 con una squadra rinnovata. Le partenze sono state sostituite da acquisti di buon livello e giovani promettenti, in una mezza rivoluzione voluta dall’area tecnica capitanata da Matteo Grossi. La società affronterà una stagione che si preannuncia più difficile, anche per il cambio di girone, quello "A", con assieme al Luco e Fortis Juventus. Intanto, la squadra, allenata da Cristiano Signorini, intensificherà la preparazione in vista del primo esame: il derby contro il Luco, valido per la Coppa Italia. Stasera alle 18,15, a San Piero a Sieve, la squadra affronterà un amichevole con il San Godenzo.

La rosa. Portieri: Becchi, Romei. Difensori: Arcuri, Barzagli, Bencini, Bonifazi, Frilli, Galeotti Romeo, Martini. Centrocampisti: Angiolini, Baluganti, Biancalani, Cassai Samuele, Galeotti Niccolò, Montuschi, Pozzi, Ugolini. Attaccanti: Cassai Niccolò, Ciari, Iaquinandi, Iori, Maenza, Susini, Tanini. Vice allenatore e prep. atletico Damiano Biancalani.

G. Puleri