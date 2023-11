San Piero punta al riscatto col Pieve Fosciana. Dicomano-Viareggio: è uno scontro delicato

In campo le squadre del girone "A" per un turno infrasettimanale della 9ª giornata. Riposa Castelnuovo Garfagnana. Queste le gare in programma alle 14,30.

San Piero a Sieve-Pieve Fosciana (arbitro Gallà di Pistoia). Con lo stesso gruppo avuto a disposizione con il Monsummano, il San Piero a Sieve del tecnico Signorini ospita il Fosciana per cercare di tornare alla vittoria.

Real Cerretese-Luco (arbitro Sorvillo di Piombino). Smaltito l’effetto derby, il Luco di Bellini è di nuovo concentrato per questa sfida sul campo di una Real Cerretese in serie positiva. Si spera che Parrini, Maenza e Cirillo abbiano la mira giusta per fare gol. Sarà assente Nencioli.

A.G. Dicomano-Viareggio (arbitro Bruni di Siena). L’allenatore Governi spera che fra Zeni, Vestri, Paggetti e Marchese qualcuno possa tornare a disposizione per sfidare questo Viareggio che chiede punti per scalare posizioni in classifica. Settimello-Int.Monsummano (arbitro Vaggelli di Prato). Dopo la pesante sconfitta di Pietrasanta la squadra di Giannini che riceve un Monsummano in buona salute spera di recuperare Cavaciocchi, mentre non ci sarà Giusti e molto probabilmente anche di Gambini e Calabrese.

A completare il quadro della giornata si giocano anche queste gare: Larcianese-Pietrasanta, Lampo Meridien-Viaccia, Lun.Pontremolese-Maliseti e San marco Avenza-Casalguidi.

