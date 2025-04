San Pietro in Vincoli festeggia la salvezza nel campionato di Promozione

Con lo 0-0 conseguito a Forlì sul campo dell’Edelweiss Jolly, il San Pietro in Vincoli ha festeggiato la salvezza con una giornata di anticipo. Era questo l’ultimo verdetto che interessava le rappresentanti della nostra provincia nel campionato di Promozione. La formazione di mister Delmastio, tredicesima in classifica, è salita a quota 37 e – in chiave playout – è diventata irraggiungibile dal Forlimpopoli, che insegue a -3. In caso di arrivo a pari punti, lo Spiv è infatti in vantaggio negli scontri diretti, vinti entrambi (2-1 all’andata in trasferta e 3-1 al ritorno). L’unico pericolo potrebbe arrivare dalla riattivazione del meccanismo del playout, ma le 2 squadre teoricamente in grado di insidiare i verdeblu – ovvero Bellariva ed Edelweiss – domenica prossima giocheranno l’un contro l’altra, rendendo in ogni caso impossibile riportare a -6 il distacco della sedicesima classificata.

Il Cervia United ha espugnato 2-0 il campo del Diegaro, avvicinandosi al 4° posto del Riccione, travolto dalla capolista Fratta Terme. I gialloblù hanno piegato la resistenza del Diegaro nella ripresa con un ‘uno-due’ firmato da Angeli al 28’ e da Pasolini su rigore al 33’. Con questa rete, Pasolini è saluto a quota 21 nella classifica dei marcatori del girone D, a sole 3 lunghezze dal capocannoniere Spadaro della Fratta Terme.

Il Classe, 6° in classifica con 53 punti, è uscito sconfitto 4-2 dalla trasferta di Civitella. I padroni di casa sono partiti a razzo, portandosi sul 3-0 (6’ Biondini, 13’ Monti, 25’ Poggi). Al 28’ è arrivata la rete del ravennate Scoglio, ma già al 34’ i padroni di casa hanno ristabilito le distanze con Monti. In avvio di ripresa (5’), Polidori jr ha riaperto il match, che però non ha avuto altri sussulti.

Anche lo Sparta Castel Bolognese, pareggiando 0-0 al ‘Moretti’ di Cesenatico contro il Bakia, ha conquistato quel punto che mancava per non avere problemi e non dover attendere i risultati dagli altri campi. I castellani hanno dunque consolidato l’8° posto a quota 39, grazie anche agli ultimi 4 risultati utili consecutivi.

Nonostante la retrocessione, la Frugesport ha salutato il pubblico di casa, sconfiggendo 2-1 il Verucchio grazie alla doppietta di Bagnolini nel 1° tempo (30’ e 45’). La rete ospite di Berardi è arrivata in zona Cesarini (47’ della ripresa). Bagnolini è salito così a quota 10 nella classifica dei marcatori.