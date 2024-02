San Quirico batte Arezzo F. Academy 2-0 e si conferma in testa

SAN QUIRICO

2

AREZZO F. ACADEMY

0

SAN QUIRICO – Ancora una vittoria per il San Quirico, che supera 2-0 l’Arezzo Football Academy e consolida la prima posizione. I padroni di casa passano in vantaggio al 21’, alla prima conclusione in porta: bel cross di Franchetti dalla destra, a centro area Netti è abile a ribadire in rete. L’Arezzo reagisce con grande decisione: nel finale di primo tempo Starnini ed Amici sfiorano il vantaggio, al 52’, a Borghi battuto, l’Arezzo centra il palo, e l’estremo difensore, quattro minuti dopo, neutralizza anche il rigore di Vannini. Benché in dieci dal 66’ per l’espulsione di Diallo, il San Quirico resiste, e al 90’ Pasquini chiude i giochi.