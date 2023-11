San Quirico cade a sorpresa, ma resta al top. Colpo esterno dell’Amiata, Acquaviva va ko

SAN GIMIGNANO

STAGGIA SENESE - Risale, meritatamente, le posizioni di classifica il San Gimignano nel campionato di Prima categoria. La formazione di mister Ercolino inizia a raccogliere in proporzione alla semina, dopo una fase di gare caratterizzate da validi riscontri nel gioco e nelle occasioni da rete, senza però il giusto conforto dei risultati numerici. Ieri pomeriggio a Staggia Senese, in attesa del ritorno al Santa Lucia per gli incontri casalinghi, i neroverdi turriti hanno avuto ragione del Fonteblanda: 2-1 il finale. Doppietta di Rosi per il San Gimignano, che si sta adesso a riavvicinando a posizioni di classifica più consone al proprio valore.