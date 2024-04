San Quirico cade, ma resta in vetta. Pianella perde il secondo posto

Gracciano

0

San Gimignano

0

COLLE – Una gara a reti inviolate, ma tutt’altro che priva di emozioni allo stadio Gino Manni di Colle. Soprattutto nel primo tempo le due compagini valdelsane cercano la conclusione vincente per sbloccare. Vecchiarelli per gli ospiti al 15’ si distingue con un tiro che sfila a lato. Poi due opportunità colossali per i padroni di casa, in entrambe le circostanze con Bonfitto: una conclusione oltre la traversa e una seconda con l’intervento del portiere su pallonetto. Per il San Gimignano Cacciapuoti tenta di emulare Andrea Pirlo, ma la palla sorvola la traversa. Nella ripresa ancora protagonista Bonfitto, ma l’estremo difensore Giannini è pronto.