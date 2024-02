San Quirico vince e resta in vetta alla classifica. Solo un pareggio per l’Atletico Piancastagnaio

Fonte Belverde

1

Viciomaggio

2

SAN CASCIANO DEI BAGNI – Amara sconfitta per la Fonte, in piena zona play-out. La gara si decide al 95’: calcio d’angolo e colpo di testa vincente di Vacchiano. Di fatto, è la fotocopia della rete che al 50’ aveva segnato lo stesso Vacchiano, in occasione dell’1-0 per il Viciomaggio. Dopo un primo tempo senza particolari acuti, gli aretini sbloccano il punteggio ed i biancoverdi riescono a pareggiare al 65’, grazie ad un bel calcio di punizione battuto da Liurni. All’85’ grande parata di Pinzi su un tiro scoccato dal Viciomaggio all’altezza del dischetto del rigore. Fonte Belverde non molto incisiva, ma un pari ci poteva stare.