San Vitale: Ivano Gigli sostituisce Paolo Bertelloni come allenatore della Prima squadra

Grandi movimenti in casa San Vitale dopo l’addio di mister Paolo Bertelloni e l’arrivo di Ivano Gigli sulla panchina della Prima squadra. A spiegare la situazione è il ds Michele Goracci: "Per motivi legati al lavoro che hanno portato mister Bertelloni lontano da Massa – afferma – purtroppo ci si trovati nella condizione di trovare un valido sostituto. Peccato perché con Paolo, persona squisita e corretta in campo e fuori dal campo che ha dato molto alla società e soprattutto ai ragazzi, si stava creando qualcosa di bello. La nostra avventura è iniziata ai tempi del Covid ed è stata tutta in crescendo. È riuscito a trasmettere ai ragazzi i valori del calcio e del gruppo. Una capacità che non è da tutti, oltre ad una grande disponibilità. Il primo a cercare di dialogare con i suoi atleti per spiegare le proprie scelte con una professionalità unica per questi livelli. Con tutte queste premesse è stato un duro colpo per tutti noi quando abbiamo saputo della separazione. Dopo questi anni accettare che un punto fermo potesse vacillare non è stato facile, soprattutto dopo un percorso insieme che ci ha visto affrontare i playoff in Terza Categoria e poi il ripescaggio in Seconda, dove al primo anno ci siamo salvati per poi giocarci in questo campionato che si è appena concluso gli spareggi promozione".

"Eravamo già proiettati alla prossima stagione – prosegue – e, invece, siamo dovuti ripartire. Forse ci abbiamo messo un po’ più del dovuto per cercare un nuovo mister. I ragazzi un po’ mettevano pressione, ma ci siamo presi un po’ di tempo per ponderare bene la decisione. Alla fine pensiamo di aver fatto la scelta più giusta, chiamando Ivano Gigli che almeno con noi si è sempre dimostrata una persona estremamente corretta ed educata sia quando è stato ospite a Remola che sul suo campo. Un tecnico d’esperienza che conosce già la maggior parte della rosa. Si è subito dimostrato entusiasta della chiamata, anche se per darci la conferma definitiva si è preso qualche giorno. Siamo contenti che sia venuto a far parte della nostra società e lo sono anche i ragazzi. Sinceramente credo e spero che si possano fare belle cose e che ci possa divertire anche quest’anno. Insieme a Galgani adesso stiamo cercando alcuni innesti mirati per far crescere e migliorare un po’ il gruppo, anche se è già forte e solido".

"Cercheremo di arrivare ad inizio stagione pronti – conclude – sperando possa essere un’annata piena di sorrisi e soddisfazioni".