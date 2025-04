San Zaccaria allunga in vetta, Real Voltanese travolge lo Sporting

Passo avanti per il San Zaccaria, nel girone A di Terza che fra domani e domenica vivrà altre due giornate. La capolista batte le Saline Romagna, non senza difficoltà: 2-1 con un rigore nel finale di Montanari Gatti (in foto), con 17 gol nuovo capocannoniere con Diop del Godo. Grazie alla giornata di riposo della Pol.Camerlona, ora i punti di vantaggio del San Zaccaria (che deve riposare) sono 7. Nel girone B valanga di gol per la Real Voltanese: 8-3 a Castel Guelfo con lo Sporting e raggiunto il Lugo (che riposava) al 1° posto. Terza (28ª giornata). Girone A: Atlas-Marradese 0-3, Coyotes-Wild Bagnara 2-1, E. Mattei-Godo 0-1, Giovecca-Lectron 3-1, L. Adriano-M. Bubano 2-2, San Zaccaria-Sal. Romagna 2-1, St. Azzurra-J. Cervia 3-2. Riposa: Pol. Camerlona. Classifica: S. Zaccaria 61; Pol. Camerlona 54; Marradese, Godo 49; J. Cervia 39; Giovecca 38; S. Romagna 37; W. Bagnara 32; Atlas 31; Coyotes, St. Azzurra 26; L. Adriano 23; M. Bubano 22; E. Mattei 15; Lectron 8. Girone B: C. Albero-Biancanigo 4-0, Conselice-Sp. Lugo 0-2, E. Monti-Bisanzio 2-3, Giov. Santerno-Prada 3-2, Sp. Castel Guelfo-R. Voltanese 3-8, Vatra-P. Corsini 5-0, Villanova-Ulisse&Penelope 1-0. Riposa: Lugo. Classifica: Lugo, R. Voltanese 59; Giov. Santerno 57; C. Albero 47; Conselice 42; Sp. Lugo 41; Biancanigo 35; Villanova 33; Prada 28; Vatra 27; Bisanzio 24; Ulisse&Penelope, E. Monti 21; Sp. C. Guelfo 18; P. Corsini 9.

u.b.