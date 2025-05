San Zaccaria trionfa 2-0 contro Camerlona e conquista la promozione in Seconda Categoria

Festa grande a San Zaccaria, davanti ad oltre 300 persone che inneggiano alla squadra di casa, vittoriosa nella penultima giornata del girone A di Terza Categoria 2-0 contro la sua prima inseguitrice, la Polisportiva Camerlona: decisiva la doppietta di Nicola Molducci, con un gol per tempo. L’inversione di campo effettuata all’andata consente ai biancorossi di giocarsi il matchpoint tra le mura amiche: ed è l’unico, perché sabato la squadra del presidente Rinaldo Macori, nell’ultimo turno di campionato, riposa e, dunque, in caso di sconfitta, sarebbe raggiunta proprio dal Camerlona e costretta allo spareggio per la vittoria nel raggruppamento e la conseguente promozione diretta senza ricorrere ai playoff. E così è andata: il successo per 2-0, come detto, e la relativa festa. Una squadra che ha dominato il torneo per lunghi tratti e che quindi merita certamente la promozione. "Avevamo fatto la squadra per far bene – spiega lo stesso presidente Rinaldo Macori – reduci da una retrocessione non felicissima lo scorso anno. Ma vincere non è mai facile, c’erano diverse squadre che potevano dire la loro e siamo felicissimi così. La cornice di pubblico è stata poi davvero magnifica e ne siamo contentissimi perché è stato il coronamento di un anno di lavoro. Il futuro? Per noi la stagione finisce qui: martedì invece di allenarci faremo una grande grigliata per far festa tra di noi. Poi ci prenderemo il giusto riposo e inizieremo con calma a pensare al prossimo anno: sicuramente giocheremo in Seconda con l’intenzione di far bene. Quest’anno la squadra era stata ottimamente assemblata e costruita e così vorremmo continuare". Per quel riguarda le altre gare, fondamentale vittoria del Wil Bagnara (7-0 al Mattei) che si garantisce i playoff.

Risultati 29ª giornata. Girone A: Godo-Giovecca 2-5, Junior Cervia-Coyotes 4-0, Marradese-Stella Azzurra 4-0, Mordano Bubano-Atlas 3-3, San Zaccaria-Pol. Camerlona 2-0, Saline Romagna-Lido Adriano 3-0, Wild Bagnara-E. Mattei 7-0. Riposa: Lectron.

Classifica: S. Zaccaria 67; Pol. Camerlona 58; Marradese 56; Godo 52; J. Cervia 48; S. Romagna 46; Giovecca 41; W. Bagnara 41; Atlas 35; St. Azzurra 29; Coyotes 26; L. Adriano, M. Bubano 23; E. Mattei 18; Lectron 8.

u.b.