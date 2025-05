Sancascianese sconfitta 4-0 dal Cortona Camucia: tripletta di Petica

SANCASCIANESE 0 CORTONA CAMUCIA 4

SANCASCIANESE: Minò, Frutti, Tongiani, Pratesi, Schiazza, Ballini, Sandroni, Yari Fusi, Guarducci, Lumachi, Magistri. A disposizione: Mugnai, Corsinovi, Dupi, Casini, Giacomo Fusi, Piazzini, Petracchi, Casini, Terramoto. All. Latini

CORTONA CAMUCIA: Brilli, Pagni, Monaldi, Thiam, Peruzzi, Rossi, Vidal Natali, Lombardi, Petica, Nikolla, Bottonaro. A disposizione: Attoniti, Cacioppini, Bernardini, Tremori, Nucciarelli, Cossa, Mao, Leonardi, Gjoci. All. Peruzzi

Arbitro: Castrignanò di Pontedera.

Reti: 12′, 59’, 75′ Petica, 90′ Vidal Natali.

BADESSE - La Sancascianese di Latini (nella foto) viene superata 4-0 dal Cortona Camucia nella partita valida per il terzo posto degli spareggi di Prima categoria per salire in Promozione. La partita, giocata sul campo neutro di Badesse, ha visto una maggiore caratura tecnica della formazione aretina che si è dimostrata solida in tutti i reparti e trascinata dallo strepitoso centravanti Petica autore di una tripletta. Il risultato è però più penalizzante di quanto visto in campo con la Sancascianese che aveva avuto un eccellente inizio nei primi dieci minuti di gara con due belle azioni di Y. Fusi, Lumachi, Magistri e Sandroni che però non riuscivano a concretizzare. Poi la doccia fredda del gol del vantaggio del Cortona Camucia con Petica che dava prova di forza anche nelle fasi successive della sfida.

Ad inizio ripresa ancora Sancascianese pericolosa, ma poi era di nuovo il bomber Petica con altri due gol a chiudere la contesa. Ora la Sancascianese è quarta in graduatoria per i ripescaggi e spera che si liberino dei posti per il prossimo campionato di Promozione.

F. Que.