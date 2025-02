Sangio, bomber Gaetani: "Il gol a Ostia riscatta l’errore"

Davide Gaetani non vuole più fermarsi. L’attaccante della Sangiovannese, dopo aver fallito il rigore nell’ultimo incontro interno con il San Donato, si è riscattato segnando la prima rete a Ostia: "Avevo come un peso sullo stomaco - afferma l’attaccante pugliese - perché so bene l’importanza che avrebbe avuto quel calcio di rigore che ho fallito. Ne ho tirati 10 in carriera e li ho sempre realizzati, evidentemente doveva esserci questa prima volta. Fortunatamente mi sono riscattato, tra l’altro ho spesso segnato all’Ostia che per me è una sorta di portafortuna".

Già sente l’aria di derby, ma il suo principale obiettivo è quello di poter bissare la marcatura messa a segno in terra laziale già dall’incontro di domenica prossima con il Siena: "Del derby ne sento parlare da sempre, a quanto mi dicono è una partita troppo importante per la piazza ma prima di tutto occorre battere il Siena e poi penseremo a questo avversario. So che è una buonissima squadra, costruita magari non per vincere il campionato ma per stare nei primissimi posti e difatti sono lassù nelle zone che più contano. Ma non abbiamo assolutamente paura, siamo consapevoli della nostra forza e ce la giocheremo fino in fondo".

Lorenzo Barberini si è sottoposto ieri sera all’esame ecografico per valutare l’esatta entità del suo infortunio al ginocchio: è però ormai scontato che per lui la stagione sia già al capolinea. La società è a caccia di un sostituto.

Massimo Bagiardi