Sangio, buona la prima. Noferi e Batistini decisivi

SANGIOVANNESE2CASTIGLIONESE0

SANGIOVANNESE (3-4-2-1) Viti, Ferrante, Manes, Nocentini; Gozzini (20’ st Zoppi), Gori, Noferi (39’ st Rossi), Perin (24’ st Agrello), Castrovilli, Lombardi (11’ st Batistini) ; Borri (11’ st Falugiani). A disp: Barberini, Stopponi, Acanti, Fiaschi. All. Calderini

CASTIGLIONESE (4-4-2) Balli, Scichilone, Viciani (41’ st Arioni), Menci, Menchetti, Berneschi, Minocci, Tenti, Bebeto (28’ st Autorità), Mannarini (19’ st Edoziogor), Lorenzoni (33’ st Parisi). A disp: Paolucci, Banelli, Palazzi, Tavanti, Ligi. All. Zacchei

Arbitro: Magherini di Prato (Tilli- Noah)

Reti: 2’ pt Noferi (S), 27’ st Batistini (S)

Note: Spettatori 400 circa. Ammoniti Balli, Mannarini

SAN GIOVANNI – Va alla Sangiovannese il primo round del doppio confronto di Coppa Italia contro la Castiglionese. 2-0 per i ragazzi di Calderini che con un gol per tempo partono con un buon vantaggio in vista della gara di ritorno. È una bella giornata di fine estate a San Giovanni Valdarno, buona la presenza di pubblico con una sparuta rappresentanza anche di tifosi ospiti. Calderini dà conferma delle previsioni della vigilia, schiera il suo consueto 3-4-2-1 con Gozzini che vince il duello con Zoppi a centrocampo sulla corsia di destra. Nella Castiglionese si rivede l’ex Lorenzoni, una vita passata a vestire l’azzurro prima dell’addio della scorsa stagione. Nemmeno il tempo di studiare lo schieramento dei 22 in campo che la Sangiovannese è già in vantaggio; passaggio illuminante in area di Lombardi per Borri che viene atterrato dall’estremo viola Balli.

L’arbitro vicinissimo all’azione decreta il rigore che Noferi realizza spiazzando lo stesso numero uno ospite. Sembrava l’inizio di una prima frazione scoppiettante ma non sarà così, il gran caldo si sente sul terreno di gioco e se si esclude una conclusione di Gori dalla lunga distanza e una di Berneschi finita sul fondo non succede nient’altro. Si va nei spogliatoi con il vantaggio locale.

La ripresa è su ritmi blandi, a mettere al sicuro risultato è il neo entrato Batistini che da sottoporta non sbaglia. Sabato prossimo a Castiglion Fiorentino la gara di ritorno, la Sangiovannese parte con il doppio vantaggio.

Massimo Bagiardi