Sangio, caccia alla cinquina. E Calderini ritrova Diallo

di Massimo Bagiardi

Spinta da 200 sostenitori, la Sangiovannese gioca in anticipo questo pomeriggio alle 15 al "Bruno Ceccarelli" di Siena al cospetto del Valentino Mazzola, società che non fa mistero di voler puntare a vincere il campionato e sulla cui panchina siede Marco Ghizzani che prima da calciatore, nel ruolo di attaccante, e poi da allenatore soprattutto nel San Donato Tavarnelle, molti anni fa, ha inferto diversi dispiaceri al Marzocco. Il ritrovato entusiasmo dei tifosi deriva dalle quattro vittorie consecutive giunte tra campionato e Coppa Italia che hanno ridato nuova linfa a tutto l’ambiente che vuol cercare, con ogni mezzo lecito possibile, di continuare su questa striscia positiva per risalire posizioni di classifica più consone al blasone e agli obiettivi che i dirigenti si sono posti a inizio campionato. Per la forza della compagine locale, che annovera peraltro un ex come Matteo Gianassi che ha vestito un anno e mezzo la maglia azzurra, è il primo vero esame della stagione per Manes e compagni, che hanno dimostrato di aver messo alle spalle l’avvio di campionato tutt’altro che positivo gettando il classico cuore oltre l’ostacolo e macinando, settimana dopo settimana, vittoria condite da prestazioni che fanno ben sperare in chiave futura.

Ma la gara di oggi, come detto, nasconde non poche insidie; dalle ridotte dimensioni del terreno di gioco, che spesso hanno creato non pochi problemi, all’indubbia qualità presente nelle gambe dei giocatori del Valentino Mazzola che, seppur orfani di un elemento molto importante come Saitta in difesa, ha nel proprio arco molte frecce sulle quali poter contare anche nel corso della partita stessa. Stefano Calderini confida nella ritrovata vena realizzativa dei suoi attaccanti, Castrovilli si è ufficialmente sbloccato ma attende più che altro le marcature di Filippo Borri, ancora a secco in campionato e che ritrova quella società dove ha giocato lo scorso anno mettendo a segno ben 10 gol. Rispetto alla roboante vittoria con la Baldaccio Bruni non sono previsti molti cambiamenti, tornerà a disposizione dopo la squalifica il 2007 Diallo che prenderà il posto dal fischio d’inizio in difesa del coetaneo Nocentini.