Sangio cade ancora: troppo Siena. Nieri pareggia su rigore, poi il buio

SANGIOVANNESE 1SIENA 2

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Vietina (36’ st Bocci), Chelli, Fumanti; Pertica (44’ st Pertici), Romanelli, Nannini, Pardera (12’ st Cenci), Arrighi (1’ st Gianassi), Nieri, Gaetani. A disp: Gioli, Piantini, Bargellini, Castronovo, Lombardi. All. Bonura

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Achy, Biancon, Cavallari, Di Paola; Bianchi, Mastalli (38’ st Hagbe), Suplja (11’ st Farneti), Ruggiero (11’ st Carbè); Boccardi (42’ st Giannetti), Galligani (28’ st Masini). A disp: Stacchiotti, Candido, Pescicani, Semprini. All. Magrini

ARBITRO: Federico Tassano di Chiavari (Davide Cavallaro di Rovigo e Eleonora Negro di Roma 1)

MARCATORI: 4’ pt Di Paola (S), 5’ pt Rig. Nieri (SGV), 44’ pt Boccardi (S)

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Vietina, Pardera, Achy, Chelli, Fumanti, Giannetti

SAN GIOVANNI - Una brutta Sangiovannese cade col Siena e vede precipitare la sua situazione di classifica complice il solo punto rimediato nelle ultime tre partite di campionato. Bonura opta per un paio di ricambi rispetto alla formazione che domenica ha pareggiato a Ostia. Non giocano Gianassi e Cenci al suo posto dentro rispettivamente Arrighi e Pardera col primo che ritrova una maglia da titolare a distanza di tre mesi. Nel Siena non c’è l’infortunato Ricchi con Magrini che sceglie il 4-3-1-2 con Ruggiero a supporto di Boccardi e Galligani. Non c’è la presenza del tifo organizzato ospite per il divieto imposto dal questore. Nel primo tempo c’è di che divertirsi per i circa 300 spettatori presenti allo stadio. Il Siena parte forte e dopo quattro minuti va subito in vantaggio. Discesa sulla destra di Galligani, palla nel mezzo dove il terzino Di Paola ha il tempo di stoppare e di battere da distanza ravvicinata il portiere locale. Palla al centro e la Sangiovannese rimette subito le sorti in parità, grazie a un rigore procurato da Cavallari su Nieri che lo stesso numero nove realizza cambiando nuovamente il risultato. La difesa locale è priva di due elementi importanti come Santeramo e Della Spoletina e non è un caso che il Siena crea tre limpide palle da gol con una di queste, al minuto 24, che trova il palo con Ruggiero su schema da calcio piazzato. La predominanza territoriale degli ospiti sfocia nella rete del 2-1 sul finale di primo tempo da parte di Boccardi. Errore in disimpegno di.Chelli che spiana la strada al numero 10 ospite che solo davanti al portiere locale non ha difficoltà nel batterlo. Si va negli spogliatoi con il vantaggio della Robur. Nella ripresa la Sangiovannese non è mai pericolosa, il portiere Patata si distingue per un paio di interventi importanti e niente più. Buio totale in casa del Marzocco a una settimana dal derby a Montevarchi.

Massimo Bagiardi