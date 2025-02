Sangio, focus sul risultato

SAN GIOVANNILa Sangiovannese prepara la gara con la Fezzanese che si giocherà domani, alle 14:30, sul neutro di Seravezza, causa l’indisponibilità – ormai dall’inizio di stagione – dello stadio di Sarzana cui è solita giocare la compagine spezzina le sue gare interne di campionato. Il morale nel Marzocco è sicuramente alto, i sette punti conquistati nelle ultime tre partite hanno ridato nuova linfa alla classifica e aumentato l’autostima di Nannini e compagni, che si apprestano a vivere un mese di febbraio decisivo per quel che concerne l’obiettivo della permanenza in categoria.

Venendo, però, nello specifico alla gara che sarà giocata in terra versiliese saranno sicuramente due le assenze che conterà Marco Bonura: non ci saranno, infatti, l’attaccante Bocci, alle prese con una fastidiosa pubalgia che potrebbe anche fargli saltare la prossima partita di campionato, e il centrocampista Cenci che, complice una botta rimediata a Trestina, non potrà essere a disposizione del tecnico che confida, al tempo stesso, di poter avere appieno l’altro centrocampista Foresta che nel corso di questa settimana non si è allenato moltissimo. Dopo i movimenti operati nel mercato invernale la rosa offre comunque valide soluzioni; a centrocampo a esempio se la giocano per una maglia da titolare Pardera, che ha giocato dal primo minuto l’incontro con il Grosseto di domenica scorsa, o il 2005 Romanelli, che ha finalmente smaltito i postumi di un fastidioso mal di schiena che non gli ha permesso di poter cominciare bene il 2025 allo stesso modo di come aveva chiuso l’anno precedente. Per la quota del 2006 sembra abbastanza scontata la presenza al centro della difesa di Chelli, col 2005 Barberini tra i pali e il 2004 Gianassi esterno mancino a chiudere il trittico minimo di under imposto dalle normative federali. Con quella di domani, come detto, si apre un ciclo di incontri molto importanti con avversari tutti di bassa classifica; domenica prossima la Sangio riceverà in casa il San Donato e chiuderà il mese in trasferta a Ostia contro una squadra in netta ripresa. Più punti si otterranno maggiori saranno le possibilità di chiudere in anticipo il discorso salvezza.

Massimo Bagiardi