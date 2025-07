"Sangio, il piano rilancio". Agatensi a tutto mercato

di Massimo Bagiardi

"Lavoro 25 ore al giorno per la Sangiovannese ma sono operativo soltanto da pochi giorni e cercherò, di pari passo con l’allenatore, di allestire il miglior organico possibile". Ufficialmente dallo scorso venerdì Andrea Agatensi è il nuovo addetto al mercato del Marzocco, le voci circa una sua investitura in questo ruolo già si rincorrevano da giorni ma è stata proprio la società a togliere ogni dubbio e a consegnare nelle mani del dirigente mugellano l’impegno di costruire una rosa che, almeno sulla carta, possa recitare un ruolo di media alta classifica nel prossimo torneo di Eccellenza. Ma quanto bisognerà attendere ancora per i primi colpi di mercato? Ecco la risposta dello stesso Agatensi: "Ho cominciato a lavorare sodo non appena la società ha ufficializzato il mio nome come direttore sportivo. Sto cominciando ora ad avere i primi contatti, peraltro Calderini in questa settimana è in ferie e sicuramente credo che inizieremo a muovere qualche passo concreto a partire dai prossimi giorni. Non sto e non stiamo assolutamente con le mani in mano, questo lo tengo a specificare, ma avendo ricevuto il mandato solo qualche giorno fa non potevo cominciare prima a lavorare senza avere un minimo di garanzie. Ora che è stato fatto tutto alla luce del sole si può parlare di contatti ma non di accordi raggiunti. Il nostro obiettivo è quello di allestire una rosa che possa far divertire, non è facile perché siamo indietro rispetto a tante altre società che ben prima di noi si sono organizzate ma saremo comunque bravi nel trovare calciatori che faranno al caso nostro".

Non sarà attaccante Pietro Bruni il primo acquisto: "Lavoriamo insieme da una vita, lui però voleva una serie D e su questo non posso di certo accontentarlo".

Assieme ai giocatori c’è poi da ricostruire tutto lo staff tecnico che sarà a disposizione di Stefano Calderini, il preparatore atletico è già stato individuato: "Sarà il fedelissimo del nostro allenatore Yuri Balestri, lo ha sempre avuto a suo fianco nelle ultime avventure compreso il quinquennio passato a Poggibonsi. Sul resto, proprio come i calciatori, ci stiamo muovendo e confido di avere novità importanti quanto prima".