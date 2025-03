Sangio, riscossa Serafini: "Vietato fallire il derby"

"Andiamo a Montevarchi per vincere, abbiamo lasciato troppi punti per strada e anche un pareggio non so quanto potrebbe essere utile". Giovanni Serafini, presidente della Sangiovannese, punta all’intera posta in vista del derby numero 106 che dopodomani sarà giocato al Brilli Peri. Troppe le occasioni gettate al vento nel corso del torneo, la gara con i rossoblù degli ex Rigucci e Farini potrebbe essere l’occasione giusta per regalare ai tifosi quelle soddisfazioni che, anche per la stagione in corso, sono arrivate con il contagocce: "Sappiamo tutti la forza del Montevarchi, conosciamo bene il suo allenatore ma credo che noi non siamo assolutamente da meno. So perfettamente che queste partite hanno una storia a sé, che non ci sono favoriti sulla carta ma durante la settimana, anche con la squadra, siamo stati piuttosto chiari. Vogliamo innanzitutto un altro atteggiamento rispetto a domenica scorsa, chi scende in campo deve dare molto di più e questa potrebbe essere l’occasione giusta. Ci siamo fatti male da soli nel corso delle passate settimane, adesso siamo nei play-out e non sempre può andarti bene con i risultati dagli altri campi". A oggi non è un bilancio troppo positivo, la società ha investito di più rispetto al precedente torneo ma i risultati, bene un male, sono sempre gli stessi: "Sinceramente ci aspettavamo di più anche per alcuni correttivi che sono stati fatti nel mercato di riparazione. Con tutti i punti lasciati per strada nel corso delle settimane a quest’ora saremmo a ridosso delle posizioni play-off e questo è davvero un grande rammarico perché, per una volta, potevamo davvero far divertire il nostro pubblico. Ma ormai non possiamo fare più niente, concentriamoci su questo derby e guardiamo di portare a casa l’intera posta in palio".

Al tardo pomeriggio di ieri erano stati venduti circa 170 biglietti dei 500 che la società di casa ha messo a disposizione per la curva ospiti. La prevendita continuerà fino alle 19 di domani, nel giorno della partita i botteghini per il settore ospiti resteranno chiusi. I tagliandi sono disponibili online sul circuito, ciaoticket o nelle tabaccherie autorizzate.

Massimo Bagiardi