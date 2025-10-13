Sangio show con Perin

SANGIOVANNESE 5 BALDACCIO BRUNI 1

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Barberini; Ferrante, Manes, Nocentini (12’ st Stopponi), Zoppi, Romanelli (23’ st Falugiani), Gori, Noferi, Perin (44’ st Agrello), Castrovilli (12’ st Ceccherini) Borri (42’ st Batistini) A disp: Gioli, Gozzini, Rossi, Fiaschi. All. Calderini

BALDACCIO BRUNI (4-3-3): Vaccarecci, Piccinelli, Hajiri (38’ st Beretti), Bruschi, Giorni, Magi (1’ st Beers), Mambrini (1’ st Giovagnini), Gorini, Sbardella (37’ st Monini), Valori, Mariotti (1’ st Bartoccini). A disp: Mambrini, Borghini, Quadroni, Meloni. All. Bruni (Palazzi squalificato)

ARBITRO: Lorenzo Danesi di Pistoia (Simone Giovannini di Prato e Davide Valeri di Firenze)

MARCATORI: 3’ pt Castrovilli, 22’ pt Perin, 28’ pt Castrovilli, 3’ st Bartoccini (B), 17’ st Ferrante, 42’ st Falugiani

NOTE: Spettatori 300. Ammoniti: Magi, Giorni, Nocentini, Ceccherini, Bruschi, Manes. Espulso al 31’ Gorini (B) per fallo su Borri

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese vince e convince. Gli azzurri di Calderini rifilano un categorico 5-1 alla Baldaccio, brindando al primo successo interno della stagione nonché alla terza vittoria consecutiva. Partita, praticamente, senza storia con i locali già avanti di tre goal dopo mezz’ora del primo tempo. È una splendida giornata di sole a San Giovanni con temperatura ben oltre le medie stagionali.

Le due squadre si affrontano a distanza di oltre un decennio, l’ultimo precedente risale addirittura al 9 marzo del 2014 dove gli allora uomini di Andrea Benedetti ebbero la meglio al Fedini sui biancoverdi per 3-2 al termine di una partita rocambolesca. La Baldaccio si presenta con una formazione molto più esperta dei locali, in porta debutta Vaccarecci che assieme a mister Palazzi - in tribuna perché squalificato - sono i due ex tra gli ospiti. La Sangio parte alla grande e già al 3’ sblocca la situazione, Castrovilli vince un contrasto con Magi e solo davanti all’estremo ospite lo fulmina per l’1-0. La Baldaccio reagisce e va vicina in un paio di occasioni alla rete del pareggio ma è ancora la formazione di casa a fare la voce grossa al 22’ con Perin, che sottoporta di piatto corregge in fondo al sacco un angolo di Castrovilli.

Il fantasista azzurro è letteralmente scatenato e porta a tre le marcature sei minuti dopo. Zoppi crossa dalla destra, il suo mancino fa il resto. Si va negli spogliatoi con un vantaggio magari inaspettato ma assolutamente meritato. Nella ripresa, dopo appena tre giri di orologio, la Baldaccio accorcia le distanze con un bel diagonale sul secondo palo di Bartoccini, al 18’ è il tap-in di Ferrante su precedente punizione di Noferi a mettere sul 4-1 il punteggio. C’è poi il rosso a Gorini per fallo su Borri. Alla festa partecipa anche Falugiani, suo la quinta rete con un tocco d’esterno sottoporta.

Massimo Bagiardi