Sangio, test positivo grazie a Borri e Lombardi

SAN GIOVANNI La Sangiovannese bissa il successo in amichevole di Montagnano battendo in casa per 2-0 l’Audax Rufina, militante in Promozione, con un goal per tempo. Calderini conferma il 3-4-2-1 delle ultime uscite con Barberini in porta, linea difensiva composta da Stopponi, Ferrante e Nocentini, a centrocampo da destra troviamo Zoppi, Noferi, Gori e Perin, sulla trequarti Castrovilli e Batistini a supporto di Borri. Nel primo tempo a partire meglio è la Sangiovannese con una traversa di Borri dopo pochi minuti, risponde il palo colpito dal mugellano Di Vico e poi, alla mezz’ora, la rete che sblocca il risultato: Castrovilli apre per Zoppi sulla destra che mette rasoterra in area per Borri che di prima intenzione batte Moretti. Nella ripresa consueta girandola di sostituzioni con il Marzocco che mette al sicuro il risultato al minuto 33. Dialogano Lombardi e Agrello con quest’ultimo che mette al centro per l’attaccante che inquadra il mirino e chiude in anticipo le ostilità con un pallone messo sotto la traversa. Un test che ha dato all’allenatore buone indicazioni su alcuni singoli con i quali, lo ricordiamo, sta lavorando dallo scorso 28 luglio. L’amichevole giocata ieri pomeriggio è stata l’occasione anche per salutare un ex che ha lasciato grandi ricordi in azzurro, l’allenatore dell’Audax Rufina Luca Tognozzi che proprio con la casacca della Sangiovannese ha scritto una pagina importantissima nel 2003-2004 nell’allora formazione di Maurizio Sarri che, dopo una lunga cavalcata, conquistò la sede C1 al termine del doppio spareggio con il Gualdo Tadino. Da lì in poi una carriera in ascesa per l’ex centrocampista che ha avuto anche la soddisfazione di calcare i campi di serie A con la maglia della Reggina. Dopo questa sgambatura si è, oggi, aperta una settimana molto importante e che porterà al primo impegno ufficiale della stagione come quello in programma domenica al Virgilio Fedini dove arriverà la Castiglionese di Filippo Zacchei, nel primo turno di Coppa Italia regionale. Il ritorno sarà giocato in Valdichiana domenica 7 settembre. È però tempo di valutazioni anche per quel che concerne l’organico, da alcuni giorni si stanno allenando con la squadra un difensore senegalese del 2007, che ieri ha giocato tutto il secondo tempo, oltre all’attaccante Granado, reduce da una non positiva esperienza con la maglia della Sansovino a causa di un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diverse settimane.

Massimo Bagiardi