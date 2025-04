Sangiovannese batte Poggibonsi 1-0 con rigore decisivo di Bocci

SANGIOVANNESE 1 POGGIBONSI 0

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Chelli, Fumanti, Della Spoletina; Pertica, Nannini (19’ st Cenci), Foresta, Pardera (29’ st Romanelli), Gianassi (44’ st Pertici), Gaetani (23’ st Bocci), Rotondo (16’ st Nieri). Allenatore Deri.

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Fremura; El Dib, Valori (34’ st Mignani), Bigica, Mazzolli, Cecconi; Belli (21’ st Salvadori), Bellini (37’ st Boganini). Allenatore Baiano.

Arbitro: Naselli di Catania.

Rete: 40’ st rig. Bocci.

SAN GIOVANNI - Il Poggibonsi perde a San Giovanni e finisce per essere contestato dai suoi tifosi al triplice fischio. Al termine di una partita estremamente equilibrata a decidere le sorti è stato un rigore causato ingenuamente da Martucci su Bocci a cinque minuti dalla fine che lo stesso attaccante ha realizzato mandando in visibilio il popolo azzurro. Festa grande sugli spalti, le due tifoserie rinnovano un gemellaggio che dura da tantissimi anni. Un minuto dopo il via alle ostilità la Sangiovannese reclama un fallo di rigore, per un tocco di mano piuttosto netto da parte di un difensore giallorosso che però l’arbitro non vede. Stessa situazione, ma in area azzurra, due minuti dopo con un fallo su Bellini che il direttore di gara non giudica con la massima punizione. Anche qui vibranti le proteste dei giocatori ospiti. La partita non vede grossi sussulti fino al minuto 31, da una punizione di Gaetani sbuca la testa di Della Spoletina che schiaccia la palla e colpisce la traversa a Pacini battuto. Finisce qui una prima frazione non certo foriera di emozioni. Nella ripresa si segnala una grande occasione per gli ospiti con Bellini e poi il gol che ha deciso la partita. Bocci riceve palla in area, viene fermato ingenuamente da Martucci causando un rigore solare che lo stesso attaccante, freddissimo, realizza a incrociare all’angolino basso. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della partita e ai giocatori giallorossi non resta altro che un conciliabolo con i propri tifosi amareggiati per l’ennesima domenica storta in questo campionato. Per il Leone domenica prossima un match point importante in Casa contro il Terranuova Traiana.

Massimo Bagiardi