Sangiovannese calcio: il sindaco Vadi decide tra cordata locale e americana

SAN GIOVANNIIl sindaco Valentina Vadi ha in mano il futuro della Sangiovannese calcio. In settimana, a meno di insperati dietro front, il primo cittadino incontrerà sia la cordata locale che quella americana in due distinti incontri per prendere, finalmente, una decisione circa la gestione della squadra azzurra dopo le dimissioni della vecchia dirigenza avvenute poco dopo la fine del campionato.

In realtà con gli americani doveva esserci un colloquio anche la scorsa settimana ma, a quanto appurato, mancando alcuni documenti, gli intermediari che curano i loro interessi hanno preferito posticipare il tutto alle prossime ore e vedere se sarà, o meno, possibile prendere le redini del sodalizio di Piazza Arduino Casprini per dare un futuro concreto che la tifoseria attende ormai da giorni.

Difficile pronosticare come andrà a finire; i locali hanno manifestato la loro intenzione di aiutare la Sangiovannese ma solo sotto forma di sponsorizzazione e non in prima persona, a quel punto servirebbe un manager che il capofila Martino Neri sta cercando di poter individuare affinché gestisca per loro conto tutta la vita quotidiana della società.

Il fatto che siano passati diversi giorni senza avere notizie ufficiali non fa propendere sicuramente troppo al positivo ma sono ore cruciali, come per il gruppo a stelle e strisce che rappresentato da due intermediari fiorentini ha più volte manifestato la propria intenzione di prendere il tutto settore giovanile compreso.

Alla Marzocco Sangiovannese, in pratica, resterà soltanto la gestione degli impianti grazie alla convenzione ventennale firmata lo scorso anno. Solo dopo aver individuato i nuovi dirigenti azzurri si passerà all’aspetto sportivo, con la nomina oltre che di un direttore generale anche di un direttore sportivo e, solo dopo, un allenatore che possa costruire a braccetto con l’uomo mercato la Sangiovannese targata 2025-2026 che dovrà necessariamente tentare l’immediata risalita in serie D dopo la recente amara retrocessione degli azzurri.

Massimo Bagiardi