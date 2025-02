Sangiovannese contro la bestia nera San Donato. Il tecnico Bonura ritrova il giovane Bargellini

La Sangiovannese si prepara all’importante incontro di domani al Fedini col San Donato Tavarnelle, che per gli azzurri rappresenta una bestia nera per i tanti precedenti giocati ma che, al tempo stesso, costituisce un’importante opportunità per cercare di distanziare sempre più la compagine di Vitaliano Bonuccelli, che ha cinque punti di ritardo proprio dal Marzocco.

L’infermeria azzurra è abbastanza vuota, l’unico che sarà sicuramente ai box è l’attaccante Nicholas Bocci che salterà una gara di campionato per la terza settimana consecutiva ma riprenderà a lavorare in gruppo a partire da martedì. Cenci sta meglio e sarà dei convocati così come il 2006 Cosimo Bargellini (nella foto), febbricitante nelle scorse ore ma ristabilitosi per rispondere presente alla chiamata del suo allenatore. Altro assente sicuro è lo squalificato Romanelli, alla luce di ciò non è da escludere il ritorno di Pardera dal primo minuto così come quello di Pertici lungo l’out mancino a centrocampo, ma ciò dipenderà molto dalla scelta del portiere perché nel caso dovesse essere confermato Barberini allora potrebbe essere utilizzato Gianassi nel ruolo di quinto di centrocampo.

Massimo Bagiardi