Sangiovannese. Cresce l’attesa per l’ufficialità del nuovo gruppo societario

Arezzo, 24 giugno 2025 – Nessun comunicato ufficiale e nessuna notizia in merito al futuro della ASD Sangiovannese 1927. Nella giornata di ieri era attesa una nota stampa che avrebbe dovuto fare definitivamente chiarezza sul fronte societario, con il gruppo di imprenditori sangiovannesi pronto a dare una mano al glorioso Marzocco. In base alle ultime informazioni raccolte non c'è alcun tipo di problema all'interno del gruppo destinato a prendere in mano le sorti della più importante società sportiva della città. C'è bisogno di qualche ora in più per definire gli ultimi aspetti, ma sono dettagli e l'epilogo non è assolutamente in discussione.

A dare un futuro alla Sangiovannese saranno imprenditori di zona, che era poi la soluzione auspicata in particolare dal sindaco Valentina Vadi, che in queste settimane ha avuto molti incontri con i soggetti interessati? Quando l'ufficialità ? Oggi a San Giovanni si celebra il Santo Patrono ed è quindi una giornata di festa. Il comunicato stampa, a meno di fuori programma al momento non previsti, uscirà quindi nella giornata di domani. Ancora qualche ora di attesa per i tifosi azzurri, ma il futuro è ormai delineato.