Sangiovannese. Domani anticipo di campionato a Seravezza

Arezzo, 11 aprile 2025 – Dare continuità alla vittoria interna contro il Poggibonsi e avvicinarsi sempre di più alla permanenza in categoria, questo è l'obiettivo della Sangiovannese, che sarà ospite del Seravezza per l'anticipo della 31esima giornata di Serie D Girone E. Una sfida complicata che arriva subito dopo il primo successo sulla panchina valdarnese ottenuto da mister Deri, frutto di una prestazione non esaltante ma comunque sufficiente per conquistare 3 punti che valgono oro e che permettono agli azzurri di tornare a festeggiare il bottino pieno, che prima di domenica scorsa mancava addirittura da due mesi. Inoltre il successo al Fedini per 1-0 ha permesso alla squadra di ritrovare la rete inviolata che mancava dallo 0-0 nel derby contro il Montevarchi del mese scorso. Ora per la Marzocco la classifica sorride leggermente di più, visto che si trova 12esima a 35 punti e a +3 dalla retrocessione diretta occupata dal Terranuova.

Nonostante questo, a quattro giornate dalla fine della stagione, la classifica rimane estremamente corta e per questo i ragazzi di Deri non possono permettersi passi falsi già a partire dallo scontro di sabato che metterà in palio punti preziosi per la salvezza. Di fronte il Seravezza di mister Brando, che vuole ottenere punti per confermare la posizione all'interno dei play-off e allungare dal Siena che attualmente si trova a -5 dalla squadra lucchese. Il Seravezza è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Figline e nell'ultime 5 giornate ha faticato a trovare punti, avendoli ottenuti solamente cinque( 1V,2P,2 S). Nonostante questo la squadra di casa rimane una formazione ostica e pronta ad approfittare di qualsiasi errore della retroguardia della Sangiovannese, grazie anche ad un attacco che ha siglato fin qui 46 reti.

Gli uomini di Deri dovranno quindi offrire una prova più che convincente sia dal punto di vista tattico che mentale per portare a casa dei punti che in vista dei due scontri diretti contro Flaminia e Terranuova potrebbero essere decisivi. Saranno almeno un centinaio i supporter azzurri che domani si recheranno in Versilia per tifare la loro squadra. Del resto siamo in una fase decisiva del campionato, con quattro finali che dovranno essere affrontate con il coltello tra i denti. Dopo il match con il Seravezza, giovedì al Fedini arriverà la corazzata Livorno. Nonostante gli amaranto siano già in Lega Pro, non verranno certo in Valdarno per fare una scampagnata.