Sangiovannese. Ecco il doppio squillo

Arezzo, 27 giugno 2025 – La Sangiovannese riparte e lo fa con due colpi. In queste ore è stata infatti ufficializzata la nomina di Andrea Agatensi come nuovo direttore sportivo del club e di Stefano Calderini come nuovo allenatore. Classe 1971, Agatensi è laureato in Scienze Motorie e iscritto all'albo dei Direttori Sportivi della FIGC, dove ha conseguito l'abilitazione con il massimo dei voti. Figura di grande esperienza nel panorama calcistico toscano, Agatensi arriva a San Giovanni Valdarno dopo aver ricoperto il medesimo incarico nella scorsa stagione al Figline, contribuendo al percorso tecnico-sportivo della società gialloblù. In precedenza, per tre stagioni, ha svolto il ruolo di direttore generale alla Fortis Juventus, formazione con la quale ha consolidato la propria reputazione dirigenziale. Il suo curriculum vanta inoltre esperienze significative alla guida organizzativa del Pontassieve in qualità di direttore generale e all'Olimpia Firenze come direttore sportivo. Una carriera solida, costruita tra programmazione, conoscenza del territorio e attenzione alla crescita delle realtà calcistiche dilettantistiche.

E' stato lo stesso Agatensi ad ufficializzare poi l'arrivo di Stefano Calderini. Classe 1964, dopo cinque stagioni alla guida del Poggibonsi sarà l'allenatore numero 83 della storia azzurra. Con i leoni della valdelsa ha ottenuto una promozione in serie D, un secondo e un terzo posto in quarta serie. In passato ha guidato Scandicci, Figline, Grassina e Fortis Juventus mentre nel giugno 2006, sulla panchina dei Giovanissimi della Sestese classe '91, si è laureato campione italiano nella categoria giovanissimi.