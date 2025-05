Sangiovannese: il futuro societario nelle mani del sindaco Valentina Vadi

SAN GIOVANNIA meno di accelerazioni improvvise dell’ultim’ora, il destino societario della Sangiovannese si conoscerà la prossima settimana. Il tutto, in pratica, sarà nelle mani del sindaco Valentina Vadi che verrà chiamato a decidere a chi affidare il proseguimento della prima realtà calcistica della città. Anche nelle ultime ore si sono susseguite telefonate e incontri, si sta cercando insomma di poter stringere il cerchio attorno ai due diversi gruppi che potrebbero prendere le redini del sodalizio di Piazza Arduino Casprini, i cui massimi vertici sono dimissionari e proprio per questa ragione hanno virtualmente passato la palla al primo cittadino. Gli unici che a oggi hanno manifestato ufficialmente, con tanto di richiesta scritta, la loro volontà di portare avanti la storia sportiva del Marzocco sono gli americani, per meglio dire la Canusa Holding con sede a Las Vegas che, tramite due intermediari fiorentini di cui un procuratore di calciatori, si sono sentiti e visti proprio nelle capoluogo di regione per parlare più approfonditamente della cosa con tanto di "due diligence" giusto per approfondire i discorsi e guardare, soprattutto, i numeri della gestione portata avanti da Serafini e soci da otto anni a questa parte.

Sarebbero, a quanto saputo, disposti ad accollarsi l’intero pacchetto dalla prima squadra ai più giovani con la Marzocco Sangiovannese che resterebbe in vita esclusivamente per la gestione delle strutture, stadio Fedini escluso che è di proprietà dell’amministrazione comunale, tra cui i due centri sportivi Graziano Gioli e Ivo Giorgi.

Tutta da vedere la situazione nel caso in cui entrassero le tre figure imprenditoriali del posto che Vadi sta cercando di convincere a esporsi in prima persona e non come semplici sponsor. Si tratta del titolare di una nota azienda sangiovannese con sede alle Fornaci, il main sponsor con il suo amministratore delegato Martino Neri oltre ad un terzo soggetto che opera nel campo dei dispositivi medici a Cavriglia.

Massimo Bagiardi