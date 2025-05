Sangiovannese. Il sindaco si muove. Incontri con alcuni imprenditori locali

Arezzo, 09 maggio 2025 – Dopo la deludente retrocessione nel campionato di Eccellenza, la Sangiovannese si prepara a voltare pagina. A guidare questo delicato momento di transizione è la sindaca Valentina Vadi, che nelle ultime settimane ha avviato una serie di incontri con gli imprenditori del territorio con l'obiettivo di gettare le basi per un nuovo corso societario. L'intento è chiaro: rilanciare la principale realtà sportiva della città attraverso il coinvolgimento diretto di figure locali, capaci non solo di garantire stabilità economica, ma anche di riaccendere quel senso di appartenenza che oggi sembra smarrito. I primi segnali sono incoraggianti. Tutti gli interlocutori contattati dall'amministrazione comunale hanno espresso una disponibilità concreta a partecipare a un tavolo di confronto per valutare prospettive future e possibili modalità di ingresso nella compagnia societaria. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma il clima appare favorevole a un cambiamento condiviso e strutturato.

La priorità è quella di restituire alla Sangiovannese una guida radicata nel territorio, fatta di persone che conoscono da vicino il valore storico, sociale e sportivo di questa squadra. Solo attraverso un rinnovamento profondo, che parte dalla governance e coinvolge tutte le componenti, si potrà pensare a una vera ripartenza. C'è bisogno di costruire una nuova visione per il futuro del club, a partire da una riorganizzazione che consente di affrontare con maggiore solidità e programmazione la prossima stagione agonistica. In quest'ottica, la tempistica è fondamentale: la prima cittadina punta a chiudere il cerchio entro la fine del mese, in modo da permettere alla nuova dirigenza di insediarsi in tempo utile per definire con calma la strategia sportiva e gestionale per il campionato 2025/2026. L'obiettivo di fondo è ambizioso ma necessario: ripristinare l'entusiasmo a una tifoseria delusa, rafforzare il legame con la città e far tornare la Sangiovannese ad essere motivo di orgoglio per tutta San Giovanni.